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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 16:05 BJT

〔英国个股〕卡塔尔将共同投资巴克莱天然资源私募股权业务

路透多哈4月30日电---卡塔尔与巴克莱(BARC.L)周一表示,卡塔尔已签约,将在巴克莱天然资源投资(BNRI)现有及未来的资产组合共同投资2.50亿美元.

BNRI是一项全球私募股权业务,专门针对天然资源投资机会.

根据卡塔尔方面的一篇声明,这项投资协议将透过卡塔尔资产管理公司完成.

巴克莱表示,巴克来将持续以全球性路线经营私募股权交易,每笔交易一完成,便会邀请共同投资方参与.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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