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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 15:59 BJT

〔台股业绩〕奇美电第一季净损127.66亿台币符合预期,连七季亏损

路透台北4月30日电---台湾液晶面板大厂--奇美电子(3481.TW)周一公布,第一季自结税后净亏损127.66亿台币,已连续七个季度亏损,但幅度较去年第四季的200亿台币缩减.

据汤森路透I/B/E/S,七位分析师原先平均预估奇美电子第一季亏损142.5亿台币.

以下为数据列表,单位为亿台币:

2012年第一季 2011年第一季

营收 1,092.36 1,243.27

营业净利 亏损121.29 亏损135.47

税后净利 亏损127.66 亏损138.04

基本每股获利 亏损1.75台币 亏损1.89台币

奇美电周一收挫2.42%,报12.1台币,大盘加权股价指数.TWII则收涨0.28%.(完)

参考相关细节,可点选奇美电网站,网址为(www.chimei-innolux.com)

参看奇美电相关新闻,请点选[3481.TW-CMN]

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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