〔台股业绩〕奇美电第一季净损127.66亿台币符合预期,连七季亏损

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月30日电---台湾液晶面板大厂--奇美电子(3481.TW)周一公布,第一季自结税后净亏损127.66亿台币,已连续七个季度亏损,但幅度较去年第四季的200亿台币缩减.
据汤森路透I/B/E/S,七位分析师原先平均预估奇美电子第一季亏损142.5亿台币.
以下为数据列表,单位为亿台币:
2012年第一季 2011年第一季
营收 1,092.36 1,243.27
营业净利 亏损121.29 亏损135.47
税后净利 亏损127.66 亏损138.04
基本每股获利 亏损1.75台币 亏损1.89台币
奇美电周一收挫2.42%,报12.1台币,大盘加权股价指数.TWII则收涨0.28%.(完)
参考相关细节,可点选奇美电网站,网址为(www.chimei-innolux.com)
参看奇美电相关新闻,请点选[3481.TW-CMN]
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。