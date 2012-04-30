版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 30日 星期一 15:53 BJT

《企业看点》--4月30日财务活动报导摘要(更新版)

(新增Flammarion和Warner Chilcott两则消息)

路透班加罗尔4月30日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报称,诺基亚NOK1V.HE正就出售英国奢华手机部门Vertu给私募股权集团Permira[PERM.UL]进行深入磋商.[ID:nSB1518300]

* 法国回声报周一报导称,意大利出版商RCS MediaGroup(RCSM.MI)旗下法国Flammarion的出售案不久将进入第二轮竞购,竞标价料在3亿欧元左右.该报未指明消息来源.[ID:nL5E8FU1HP]

* 彭博新闻周一报导称,Warner ChilcottWCRX.O在接到几家战略及私募股权买家的意向后,正在考虑包括可能出售公司在内的多个选项.[ID:nL5E8FU1OH]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐