《企业看点》--4月30日财务活动报导摘要(更新版)

《汇市简讯》美元/日圆有望持续上涨
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
(新增Flammarion和Warner Chilcott两则消息)
路透班加罗尔4月30日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报称,诺基亚NOK1V.HE正就出售英国奢华手机部门Vertu给私募股权集团Permira[PERM.UL]进行深入磋商.[ID:nSB1518300]
* 法国回声报周一报导称,意大利出版商RCS MediaGroup(RCSM.MI)旗下法国Flammarion的出售案不久将进入第二轮竞购,竞标价料在3亿欧元左右.该报未指明消息来源.[ID:nL5E8FU1HP]
* 彭博新闻周一报导称,Warner ChilcottWCRX.O在接到几家战略及私募股权买家的意向后,正在考虑包括可能出售公司在内的多个选项.[ID:nL5E8FU1OH]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓 较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,598.8 3月1日 27,044,414.4 2月28日 76,184.4 0.28% iShares 335,281,593.4 3月1日 335,281,593.4 2月28日 0.0 0.00% (完) (编译 许娜；审校)