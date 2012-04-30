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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 16:17 BJT

〔美股业绩〕搜狐第一季非GAAP每股盈余0.61美元,营收为2.27亿美元

路透4月30日电---搜狐(SOHU.O):

* 2012年第一季非GAAP每股盈余0.61美元,GAAP每股盈余为0.53美元

* 第一季营收为2.27亿美元,汤森路透I/B/E/S预估为2.258亿美元

* 预计第二季非GAAP每股盈余介于0.40-0.45美元,第二季营收料为2.24亿-2.50亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预计第二季每股盈余为0.81美元,营收料为2.508亿美元 (完)

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