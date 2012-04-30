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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 16:27 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆跌至两周低点,欧洲重要事件前市场心态谨慎

路透伦敦4月30日电---EBS数据显示,欧元兑日圆周一跌至两周低点,市场人士在本周稍晚的欧洲央行会议以及法国和希腊选举结果出炉前心态谨慎,令欧元承压,而日圆全线走坚.

欧元兑日圆EURJPY=R下跌0.2%,至106.03日圆,为4月中以来最低.(完)

--编译 丁琦;审校 吴云凌

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