〔台湾债市〕101/1殖利率连五日收低,外资资金行情仍延续

路透台北4月30日电---台湾五年期101/1殖利率周一连续第五日收低.尽管交投偏淡静,但在市场仍看好这波外资汇入的资金行情,且国库券得标利率低于预期下,空方不敢躁进,预期1%将有所支撑.

外银债券交易商认为,在10年期新券101乙2期于本周五开始发行前交易(when issued)前,五年期101/1仍将是盘面主流,由于多方尚待轧空行情,且在此时做空也怕被轧,所以预估五年期101/1本周将在0.99%附近盘整.

今天盘中台湾央行代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.835%,低于市场预期的0.86-0.89%.[nST0453614]外银债券交易说,今天182天期国库券决标利率出炉后,五年期101/1殖利率有些微往下掉.

"182天期国库券决标利率低于预期,显示市场资金偏多,且银行参加标售国库券还比隔拆市场有赚头,"外银债券交易称.

大型票券资深交易员认为,近期这波外资汇入,对债券市场利多于弊,已经在市场上购买1-2年期的公司债,而释出的资金料将可以投入台债新券,对台债利率是有支撑,预估五年期101/1本周区间将维持在0.99%附近.

台湾央行周一表示,财政部委托标售的30年期公债101/4RA01104R=TWO得标利率为1.835%,符合市场预期,并创历年同年期次低纪录.[ID:nST0453678]

资深票券交易员指出,由于近期长券标出来结果都不差,整条殖利率曲线上移机率不大,本周焦点可以观察10年期101乙2期登场的交投方向.

他也说,由于10年期新券乙类比甲类流动性差,预期发行前交易殖利率将较目前市场10年券101/5高一点,预估周五开出的利率约落在1.27-1.28%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.14 0.9941 0.9900-1.0014 150.0

10 101/5A01105=TWO -0.05 1.2695 1.2695-1.2695 0.5

惟另一票商交易员表示,虽然市场资金行情还是有,但今天市场动作比较小,没有像上周这么热烈,主要因为今天有星期一症候群,加上明天休假,市场操作比较保守.

不过她也表示,在获利了结卖压伺机而出,且今天外资买进动作也没这么大,预期五年期101/1殖利率短线下档顶多测试一下0.98%.

证券交易员也认为,10、20年主流券变化不会太大,30年新债得标利率落在区间上缘,银行跟寿险就拿下七成,可能标好就锁在柜上,不会再拿到场上交易.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2695

5 101/1 A01101=TWO 0.9941

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)