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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 17:21 BJT

〔台股业绩〕仁宝第一季净利18.7亿台币,较上年同期衰退47%

路透台北4月30日电---全球笔记型电脑制造大厂--台湾仁宝(2324.TW)周一公布,第一季净利为18.7亿台币,较上年同期衰退47%,较上季则减少12%.

以下为数据列表,单位为亿台币:

2012年第一季 2011年第一季

营收 1,613.1 1,710.7

营业净利 27.2 35.9

归属母公司净利 18.7 35.0

基本每股获利 0.43台币 0.80台币

仁宝今日收升1.51%,报33.6台币;大盘加权股价指数.TWII则收升0.28%.(完)

参看相关细节,可点选仁宝科技网站,网址为(www.compal.com/)

参看仁宝相关新闻,请点选[2324.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 屈桂娟

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