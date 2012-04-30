〔台股业绩〕仁宝第一季净利18.7亿台币,较上年同期衰退47%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月30日电---全球笔记型电脑制造大厂--台湾仁宝(2324.TW)周一公布,第一季净利为18.7亿台币,较上年同期衰退47%,较上季则减少12%.
以下为数据列表,单位为亿台币:
2012年第一季 2011年第一季
营收 1,613.1 1,710.7
营业净利 27.2 35.9
归属母公司净利 18.7 35.0
基本每股获利 0.43台币 0.80台币
仁宝今日收升1.51%,报33.6台币;大盘加权股价指数.TWII则收升0.28%.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。