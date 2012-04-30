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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 17:34 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超3亿台币

路透台北4月30日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 13.00 13.50 -0.50

票券业 0.00 2.50 -2.50

证券业 10.50 7.50 +3.00 (完)

--记者 张雅菁;审校 屈桂娟

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