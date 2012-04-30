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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 18:09 BJT

〔全球金属〕铜市2012年供应短缺料达24万吨,2013年转为过剩--ICSG

路透伦敦4月30日电---国际铜业研究组织(ICSG)周一称,全球铜市2012年将有24万吨供应短缺,2013年有35万吨供应过剩.(完)

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