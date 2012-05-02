更正:〔台湾数据〕首季GDP创两年半最低但摆脱衰退,央行未来决策两难(4月30日)

(更正:内文第一段"去年"第一季有误,请改为"今年"第一季)

* 首季GDP仅增长0.36%,创两年半以来最低

* 央行顾此恐失彼,决策两难

* 今年GDP下修至3.38%,CPI上修至1.94%

* 首季季调后经济成长率较上季成长0.26%,摆脱技术性衰退

记者 高洁如

路透台北4月30日电---台湾今年第一季GDP仅年增0.36%,创两年半来最差季度表现.分析师认为,尽管通膨有上升隐忧,但景气未如预期之下,央行恐不会断然升息.

因政府第二季开始调升油价与电价,主计总处因此调降今年经济成长率至3.38%,通膨率也上修至1.94%.这已是台湾官方自去年8月以来连续五度的下修今年经济成长率预估.[ID:nST0452938]

主计总处官员并表示,若以季调后对上季的首季经济成长率(SAQR)的数字来看,第一季只有小幅成长,显示景气是低缓状态,非明显回升.

花旗集团银行首席经济学家郑贞茂就说,"央行接下来的利率决策并不容易,要看央行比较偏重CPI或是GDP.我们是预测央行会比较偏重CPI,所以不会降息,直到经济比较稳定.今年全年应该利率维持不变."

他也进一步表示,全年经济成长率下修,代表官方对下半年的复苏不如先前预料的乐观.不过第一季GDP证实了经济已经触底,第二季将会明显好转.

大众银行分析师陈森林也说,政府油电双涨是补足过去未涨的部分,是由成本推升的通膨,用升息工具影响层面很广,不是好的政策,相信央行会用其他方式来抑制物价上扬的预期心理,今年到年底前都不会升息.

2009年第三季的经济成长率为负1.41%.若以季调后较上季经济成长率来看,首季的经济成长率由连续的两季负成长转为成长0.26%.去年第三季为负0.05%,第四季为负0.15%,连续两季的负成长已构成技术性衰退的定义.

台湾央行将于6月底召开第二季全体理监事会议.第一季时央行维持重贴现率1.875%不变,是连续三季将利率维持在三年多以来的高位.(台湾央行利率预估请见TWINT1)

台湾政府4-5月间大幅调涨油电价,这造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.经济部表示,油价上涨约10%将使GDP下滑0.22百分点,民生电价预估调涨16.9%,预估将拉高今年CPI0.46个百分点,并降低国内生产总值(GDP)0.26个百分点.

**CPI将近2%**

在各界担忧台湾今年是否出现通膨隐忧,主计总处高志祥科长高志祥表示,考虑到过去多年以来厂商的生产技术改进,且经济仍属低迷,因此预估厂商反映油、电价成本上扬而调涨售价的部分并非全面.此外,近期部分农工原料出现明显跌幅,也对今年通膨率的预估有稍稍抑制的效果.

高志祥科长进一步表示,本次经济成长率由3.85%下修至3.38%,一共下修了0.47个百分点,其中有0.34个百分点主要是因油电上涨对经济造成的负面影响.

主计处专门委员梅家瑗也说,"之前政府对油电价调涨对CPI的贡献,可以看做涨价对通膨率的最大影响.但政府有管控措施,例如学杂费不涨、交通费率不涨...这会使得厂商不会完全转嫁."

日盛投顾分析师蔡素菁就说,"第二季受到油电双涨影响,消费会比较温和,但出口则会比第一季好很多,因欧债最坏的状况已经过去了,美国也愈来愈好."

国际货币基金组织(IMF)先前表示,由于美国经济复苏脚步渐稳,且欧洲方面的威胁消退,全球经济成长正缓慢改善,但风险仍高且情势极为脆弱.[ID:nST0513651]

主计总处预估,今年全年出口金额年增4.3%,进口金额年增3.64%,较2月间估计双双下修.至于今年民间消费金额年增估为2.28%,较先前估计下修0.44个百分点.(完)