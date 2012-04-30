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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 19:00 BJT

〔蒙古企业〕Tavan Tolgoi将延后IPO,计划在2013年第一季上市

路透伦敦4月30日电---蒙古ERDENES TAVAN TOLGOI执行长表示:

* 该公司延后IPO,目标为2013年第一季

* 增加JEFFERIES及巴克莱为IPO簿记行

* IPO挂牌市场以伦敦、香港、乌兰巴托为目标,可能同时挂牌

* 伦敦挂牌部分可能采全球存托凭证或存托股份.(完)

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