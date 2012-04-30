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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 07:03 BJT

〔东京汇市〕日圆上涨因利差交易邻近月底被解除,关注中国及澳洲消息

2242GMT--日圆是海外市场最大的赢家,利差交易因月底临近被解除.有关美国经济成长及欧洲的疑虑,也帮助推升避险的日圆.

美元兑日圆JPY=EBS跌破80.00日圆,徘徊在约两个月低点79.842.技术图形显示,美元可能将进一步下行,支撑位在100日移动均线切入位79.58,阻力位在云区底部80.10.

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