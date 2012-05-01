〔美国个股〕江西赛维称今年将裁员5千人,因产品价格下滑利润率大减

江西赛维公布疲弱财报及黯淡财测之后,其股价在纽约证交所盘中跌至六个月低点2.55美元,但最后逆转跌势,收高7%至3.18美元.

该公司首席财务官赖坤生在公布业绩后的电话会议上表示,该公司今年已裁减超过20%员工至19,195人.