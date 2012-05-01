〔美国个股〕江西赛维称今年将裁员5千人,因产品价格下滑利润率大减

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透4月30日---光伏(太阳能)产品制造商江西赛维LDK太阳能LDK.N表示,今年将裁员超过5,000人.光伏产业正面临价格严重下滑困境,利润率大减,数家公司甚至已经破产.
江西赛维公布疲弱财报及黯淡财测之后,其股价在纽约证交所盘中跌至六个月低点2.55美元,但最后逆转跌势,收高7%至3.18美元.
该公司首席财务官赖坤生在公布业绩后的电话会议上表示,该公司今年已裁减超过20%员工至19,195人.
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--编译 李婷仪;审校 张明钧
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。