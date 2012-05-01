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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 08:55 BJT

〔美国个股〕江西赛维称今年将裁员5千人,因产品价格下滑利润率大减

路透4月30日---光伏(太阳能)产品制造商江西赛维LDK太阳能LDK.N表示,今年将裁员超过5,000人.光伏产业正面临价格严重下滑困境,利润率大减,数家公司甚至已经破产.

江西赛维公布疲弱财报及黯淡财测之后,其股价在纽约证交所盘中跌至六个月低点2.55美元,但最后逆转跌势,收高7%至3.18美元.

该公司首席财务官赖坤生在公布业绩后的电话会议上表示,该公司今年已裁减超过20%员工至19,195人.

浏览江西赛维业绩报导,请点选:[ID:nSB1518924]

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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