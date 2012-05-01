〔韩国经济〕4月通胀降至21个月低位,连续第二个月低于分析师预估

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 4月消费者物价指数较上年同期上升2.5%(路透调查预估为上升2.8%)
* CPI年增速度为2010年7月以来最慢
* 农产品价格领跌,部分服务业成本增加
路透首尔5月1日电---周二公布的数据显示,韩国4月通胀降至21个月低位,连续第二个月低于分析师预估,显示物价压力并非韩国经济直接的威胁.
韩国统计局周二公布,4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.5%,增速为2010年7月以来最慢,3月时为涨2.6%、2月时为上升3.1%.
4月消费者物价与3月持平.
路透调查预估中值显示,分析师认为4月消费者物价将较3月增加0.3%,较上年同期增加2.8%.
韩国央行的通胀年增目标为3%,但2%至4%被视为合理区间.
韩国金融市场周二因假期休市.
农产品价格,例如黄瓜及南瓜等,带领4月物价走跌,汽油及旅游支出则上涨.
4月扣除食物及燃料价格的核心通胀,较上年同期增加1.8%,增速较3月的1.9%放缓,也是2010年12月以来最低.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
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