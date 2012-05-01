版本:
中国
债券 | 2012年 5月 1日 星期二 08:28 BJT

〔巴西经济〕总统罗塞夫称需调降该国利率以促进经济

路透巴西里亚4月30日电---巴西总统迪尔玛.罗塞夫(Dilma Rousseff)周一指出,巴西的利率仍高得让人不能接受,必须向海外的较低利率靠拢,使该国经济能充分发挥潜能.

罗塞夫还表示,国家控制的银行降低放款利率显示民间银行也有降息空间.

其并称,政府对于推动民间银行调降放款利率的政策立场"坚定".(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐