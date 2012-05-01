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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 08:40 BJT

〔标题新闻〕澳洲航空墨尔本维修总部将裁员400人,另一基地660员工未来也可能裁撤--媒体

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8FU997]

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