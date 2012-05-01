《新兴市场重要经济事件预告》--5月1日-5月8日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
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5月1日(二)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至5月2日).
5月2日(三)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
华盛顿--世界银行行长佐利克在InterAction年会发表演讲.(1630)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
布加勒斯特--罗马尼亚央行理事会会议,商讨货币政策议题.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表通胀报告.
5月3日(四)
西班牙巴塞罗纳--欧洲央行管委会会议(0700),随后公布利率决定(1145)和举行记者会(1230).
北京--中美战略与经济对话.(至5月4日).
开罗--埃及央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议.预计发表声明(1100),随后举行新闻发布会(1230).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
基希纳乌--摩尔多瓦央行公布通胀报告.
汤加努库阿洛法--非洲、加勒比和太平洋国家集团(ACP)贸易部长会议(至5月4日).
5月4日(五)
北京--美中战略与经济对话.(最后一日)
5月7日(一)
暂无重要经济事件.
5月8日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至5月9日).
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决策的货币会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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