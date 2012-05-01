〔中国企业〕经久能源将投资1亿美元恢复乌干达西部的铜矿生产

路透坎帕拉4月30日电---乌干达总统办公室称,中国经久能源有限公司(Gingko Energy Company)计画五年内投资1亿美元,恢复乌干达西部Kilembe铜矿生产.

经久能源董事长Lin Rui Hui周五将该投资计画告诉乌干达总统Yoweri Museveni.

乌干达地质调查及矿业部称,Kilembe的矿石估计有400万吨,1.98%估为纯铜,0.17%则为钴.(完)