〔离岸人民币〕德国工业有如欧洲点心债市场催化剂

路透法兰克福4月30日电---银行家与企业高层表示,中国是德国重要的出口市场,这一点将有助于增进投资人对欧洲点心债的兴趣,并可能让法兰克福有机会在人民币计价债券交易上与伦敦一较高下.

许多德国企业已经发行过点心债,包括车商福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)、化工企业朗盛(LXSG.DE)、家用设备制造商BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH (SIEGn.DE).

这些企业将发行点心债取得的资金用于其在中国的扩展.中国现在已是德国工业最重要的市场之一,而德国不但是欧洲第一大经济体,也是全球仅次于中国的第二大出口国.

"对企业来说,在亚洲的成长越来越多,当企业想融资时,这种趋势也会反映出来,"德意志银行<DBKGn,DE>在德国及奥地利的资本市场及债券服务联席主管Marc Mueller说.

欧洲投资人已对香港市场点心债展现出相当热络的兴趣.朗盛的香港点心债投资者中,有44%是欧洲买家;而福斯汽车去年发行的五年期点心债,有26%是欧洲帐户认购.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)与香港金融管理局在1月签署协议,携手设立离岸人民币发展合作小组之后,点心债市场更进一步对欧洲开放.[ID:nSH0093725]上周,汇丰宣布将为其在伦敦上市的首支点心债定价.

欧洲银行业者包括德意志银行、汇丰、加拿大皇家银行、渣打银行也开始在伦敦接受人民币存款,是离岸人民币市场正在拓展的又一个迹象.

法兰克福希望这股点心债热潮最终也可以对德国有利.

"我们很有兴趣观察这件事在伦敦的进展,也有意发行和买卖点心债,"德意志交易所发行服务主管Alexander von Preysing说.

von Preysing表示,法兰克福能否也成为点心债中心,要看投资人的胃纳,并取决于中国政府是否希望更加放开离岸人民币市场.(完)