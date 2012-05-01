〔路透调查〕欧洲基金经理4月削减欧元区股债曝险至逾一年最低

路透伦敦4月30日电---周一公布的路透调查显示,欧洲基金4月将欧元区股票和债券曝险削减至逾一年来最低,因欧债危机加剧且欧元区进一步衰退的疑虑升温.

对16名欧陆资产经理的月度调查显示,代表性的平衡组合在债券配置中,欧元区债券配比为55.1%,低于3月的58.7%.

全球债券中最为低配的是欧元区政府公债;在此同时,受访的四分之三基金最为超配公司债.

"在欧债危机之际,欧元区的选举可能再度引发政治不确定性."Pioneer Investments集团投资长Giordano Lombardo称.

基金经理还将欧元区股票配比降至28.5%的至少一年来最低水准,低于3月的29.1%.

资产经理人4月整体股票配置降至44.9%,略低于3月的45.4%,连续第二个月调降,此前曾连续六个月调升配比.

金融和电信板块最不受基金经理青睐;资讯科技(IT)服务则是约四分之一受访经理的首选,材料版块次之.

基金经理在八个月来首度上调债券曝险,一般投资组合把39.4%配于债券,较3月几乎增加2个百分点.

资产经理4月债券组合中,投资级公司债配比为34.5%,为至少一年来该领域最高,且较一年前高逾10个百分点.

基金4月现金配比略降至9.3%,低于3月的10%.

路透联系的基金经理表示,他们最担心欧债危机,特别是即将到来的选举及爱尔兰就区域更严格预算纪律举行的公投.

本调查在4月13-26日进行,期间摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股市指数.MIWD00000PUS触及近三个月低点,自3月的八个月高点下滑.(完)