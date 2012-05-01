〔路透调查〕美国基金经理4月逆势增持股票,因基本面转佳且估值诱人

路透纽约4月30日电---美国基金经理人4月增持回落中的全球股票,持仓增至今年以来最高水平.对企业基本面的信心以及估值诱人,胜过欧洲危机重燃的忧虑.

路透调查访问13家美国基金管理公司,其全球资产配置中有66.8%为股票,高于3月调查的65.4%,是12月以来最高的百分比数据.

中国成长放缓及欧债危机重燃的疑虑,还有法国大选、美国3月就业创造不如预期等因素,均增添本月股市卖压.

但即便如此,股价估值颇具吸引力,资产负债表稳健、企业财报强劲左右了投资人的决定.

"全球疑虑令投资人对成长前景过度悲观,但我们认为这却为长期股票投资人创造出诱人估值的机会,"Wells Capital Management首席资产配置分析师Brian Jacobsen说.

即使欧元区再度出现不安,但基金人对该地区的持仓并未见下滑.路透调查显示,欧元区股票占其全球股票配置的比重在4月升至12.8%,3月时为11.9%.

尽管基本面转佳,美国基金经理仍调降其庞大的北美股票持仓,但他们对于基本前景普遍保持乐观.

企业营收亮眼,使美国股票投资免于下滑.受访者的全球股票配置中,美国及加拿大股票共占58.6%,低于3月时的60.1%.

相对于股票持仓增加,全球债券投资因而减少.这项在4月17日至28日进行的路透调查,显示债券配比占26.7%,比重为14个月以来最低.3月时为28.1%.

债券投资中,政府公债占40.5%,3月时为42.2%.投资级公司债比重降至今年最低的29%,3月时为34.7%.

投资人也偏好日本债券,在其债券投资中占了9.8%,为过去14个月以来最高.(完)