〔路透调查〕美国基金经理4月逆势增持股票,因基本面转佳且估值诱人

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约4月30日电---美国基金经理人4月增持回落中的全球股票,持仓增至今年以来最高水平.对企业基本面的信心以及估值诱人,胜过欧洲危机重燃的忧虑.
路透调查访问13家美国基金管理公司,其全球资产配置中有66.8%为股票,高于3月调查的65.4%,是12月以来最高的百分比数据.
中国成长放缓及欧债危机重燃的疑虑,还有法国大选、美国3月就业创造不如预期等因素,均增添本月股市卖压.
但即便如此,股价估值颇具吸引力,资产负债表稳健、企业财报强劲左右了投资人的决定.
"全球疑虑令投资人对成长前景过度悲观,但我们认为这却为长期股票投资人创造出诱人估值的机会,"Wells Capital Management首席资产配置分析师Brian Jacobsen说.
即使欧元区再度出现不安,但基金人对该地区的持仓并未见下滑.路透调查显示,欧元区股票占其全球股票配置的比重在4月升至12.8%,3月时为11.9%.
尽管基本面转佳,美国基金经理仍调降其庞大的北美股票持仓,但他们对于基本前景普遍保持乐观.
企业营收亮眼,使美国股票投资免于下滑.受访者的全球股票配置中,美国及加拿大股票共占58.6%,低于3月时的60.1%.
相对于股票持仓增加,全球债券投资因而减少.这项在4月17日至28日进行的路透调查,显示债券配比占26.7%,比重为14个月以来最低.3月时为28.1%.
债券投资中,政府公债占40.5%,3月时为42.2%.投资级公司债比重降至今年最低的29%,3月时为34.7%.
投资人也偏好日本债券,在其债券投资中占了9.8%,为过去14个月以来最高.(完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。