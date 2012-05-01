版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 13:18 BJT

〔汽车产业〕日本4月非迷你汽车销量同比激增92%--汽车经销商协会

路透东京5月1日电---日本汽车经销商协会(JADA)周二称,剔除660cc迷你车型后的4月汽车销量较上年同期激增92%,至208,977部.

丰田汽车(7203.T)不包括雷克萨斯的销量增加188%,日产汽车(7201.T)销量增51.6%,本田汽车(7267.T)销量增加61.5%.(完)

--编译 张若琪;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐