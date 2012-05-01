〔企业并购〕中芯国际买进尔必达广岛DRAM厂或许是一选项--日经

* 中国弘毅若成功收购尔必达,则可能将广岛厂卖给中芯国际--日经

* SK hynix、东芝及GlobalFoundries可能提出联合计画--日经

* 尔必达第二轮竞标料于本周稍晚展开

路透东京5月1日电---日经新闻周二报导指出,中国弘毅投资若成功收购已宣告破产的尔必达记忆体(Elpida Memory)ELPDF.PK,可能将该公司广岛动态随机存取记忆体(DRAM)厂予以出售或委外经营给中芯国际(0981.HK).

日经新闻引述银行界消息人士谈话指出,由中国弘毅投资与美国私募股权公司德州太平洋集团(TPG)[TPG.UL]和中国最大芯片制造商联手竞购尔必达的计画,是由中国政府所提出,同时也是少数围绕着尔必达收购的传闻计画之一.

美国美光(MU.O)、日本东芝(6502.T)及韩国SK hynix (000660.KS)均曾被指涉投入这家全球第三大DRAM制造商的竞标当中,而第二轮的标售料于本周稍晚展开.

日经新闻提到,中国弘毅投资的母公司为联想控股,而联想控股同时也是联想集团(0992.HK)的最大股东,目前联想集团仰赖尔必达及三星电子(005930.KS)来满足其电脑及智能手机DRAM芯片需求.

报导指出,联想与三星在价格上的歧异,导致其对尔必达供给的仰赖程度升高,若尔必达落入他人手中,将让联想为芯片供给而烦心.

目前未能联络上中国弘毅投资置评;5月1日为许多亚洲国家的假日.

日经新闻指出,另一项正在讨论中的计画为联合标购,其中由SK Hynix取得尔必达的主要技术,东芝取得台湾工厂,而美国GlobalFoundries取得广岛厂.

上周一名亲近东芝的消息人士向路透表示,该公司将不会参与第二轮竞标,此前期与SK hynix在内的潜在合作竞标对象谈判预阻,但东芝并不排除与最终收购尔必达的业者进行合作.

SK hynix周四表示,仍在研究尔必达的帐册,可能进行竞标.(完)