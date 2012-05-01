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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 14:36 BJT

〔全球金市〕现货金触及两周高位,美国数据欠佳拖累美元走弱

路透新加坡5月1日电---现货金周二小升至两周高位,受美国数据公布后的美元颓势支撑;数据显示,美国经济复苏动能可能减弱.

虽然数据表现欠佳可能强化外界对美联储新一轮量化宽松的预期,但两名美联储高层官员表示,他们看不出有任何必要进一步宽松,不过他们也表示,不认为美联储应该迅速转向升息.

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