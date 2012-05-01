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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 15:29 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑日圆跌至两个月低点79.64日圆--EBS数据

路透伦敦5月1日电---美元兑日圆JPY=跌至两个月低点79.64日圆--EBS数据.

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