版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 16:14 BJT

〔欧洲汇市〕欧元及瑞郎兑美元双双触及四周高位,数据疲弱令美元承压

路透伦敦5月1日电---EBS数据显示,欧元兑美元EUR=周二升至四周高点1.3274,美元/瑞郎CHF=跌至四周低点0.9050瑞郎.昨日公布的美国经济数据弱于预期,令美元承压.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐