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货币新闻 | 2012年 5月 1日 星期二 16:49 BJT

〔欧洲汇市〕英国PMI公布后,英镑兑美元和兑欧元跌至盘中低点

路透伦敦5月1日电---英国周二公布制造业采购经理人指数(PMI)之后,英镑兑美元GBP=D4跌至盘中低点1.6200,公布前为1.6214.欧元兑英镑EURGBP=D4升至盘中高点0.8193英镑.(完)

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