〔伦敦美债〕公债价格持稳,欧美成长忧虑令其承压

路透5月1日电---美国政府公债价格周二在欧洲市场持稳,交投迟滞,因多数欧洲市场因假期休市,但对于美国和欧元区成长放缓的忧虑抑制了收益率(殖利率)走势.

周一公布的数据引发对于美国复苏的忧虑,并支撑了公债需求.尽管美国联邦储备理事会(FED)打击了进一步量化宽松的希望,但市场仍未完全排除这个可能性.

指标10年期公债收益率US10YT=RR持平在1.91%,公债期货TYc1持平在132-9/32.

"最有可能的走势是公债价格再延续一段涨势,"一交易商称."尤其是在欧洲市场休市且市场仍略为偏空的情况下."

美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)将是今天的焦点所在.预期该指数将会下滑.

"(数据小幅下滑)将符合美国第二季初期温和成长的情况,"RIA Capital Markets的利率策略师Nick Stamenkovic说."分项数据将是评断工业前景的重要指标.尤其要观察订单、生产和就业等分项数据的表现."(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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