〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日下跌,交易活动清淡

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第二日下跌.劳工节假期市场活动清淡,分析师预估本周费率料将整周持平.
波罗的海乾散货运价指数跌3点或0.26%,至1,152点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.7%,日均获利下滑至13,677美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.13%,至1,494点.
轻便型船舶日均获利升至9,033美元,而超轻便型船跌至11,486美元.
今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约34%.该指数涵盖海岬型船、巴拿马型船、超轻便型船舶和轻便型船舶的日均获利.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。