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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 06:31 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日下跌,交易活动清淡

路透5月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第二日下跌.劳工节假期市场活动清淡,分析师预估本周费率料将整周持平.

波罗的海乾散货运价指数跌3点或0.26%,至1,152点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.7%,日均获利下滑至13,677美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.13%,至1,494点.

轻便型船舶日均获利升至9,033美元,而超轻便型船跌至11,486美元.

今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约34%.该指数涵盖海岬型船、巴拿马型船、超轻便型船舶和轻便型船舶的日均获利.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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