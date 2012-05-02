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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 08:01 BJT

〔日本能源〕4月电力需求同比增加2.7%,连续三个月高于上年同期

路透东京5月2日电---路透根据电网业数据计算的结果显示,日本4月电力需求较一年前增加2.7%,部分是因日本北部气温连续五个月低于常态,使取暖需求升高.

这是日本连续三个月用电需求高于上年同期.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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