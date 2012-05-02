〔台湾政经〕总统亲自拍板,电价调涨方案改三阶段调整以缩小冲击

路透台北5月2日电---在外界强大压力下,台湾电价调涨方案急转弯,由一次涨足改为三阶段调整.新方案实施日期延后加上调涨幅度缩小,对台湾全年消费者物价指数(CPI)及经济成长率的压力将减轻.

台湾总统马英九于上日深夜召开记者会表示,在经过冗长的会议讨论后,决定将经济部公布的电价调涨方案改为"三阶段调整"修正案,将在今年6月10日调涨原公告方案调幅的40%,12月10日再调涨原公告方案调幅的40%,最后20%将视台湾独占的台湾电力公司是否能拿出被人民接受的具体改革成效后,再决定实施日期.

马英九并指出,新方案并将住宅与小商家用电不调涨的幅度由120度提高至330度,将有约756万户住宅及30万户小商家不受影响;其次是离峰电价调幅从现在的62%降为50%,以回应产业界缩减离峰电价涨幅及分段调涨的诉求.

此举表示,电价调涨原定5月15日实施的方案取消,实施日期延后加上调涨幅度缩小,对台湾全年消费者物价指数(CPI)及经济成长率的压力将减轻.

马英九在记者会中表示,"经过刚才所宣布的电价调涨修正方案后,我们更有信心把CPI控制在2%以内."

台湾主计处周一甫公布纳入油电双涨,对全年经济成长率的最新预估下修至3.38%,CPI则上修至1.94%.[ID:nST0454202]

台湾股市.TWII周一收高0.28%报7,501.72点.(完)