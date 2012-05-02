〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第六周增加

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透5月1日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料将连续第六周上升,部分原因是国内产量增加及进口上升.
分析师预估,4月27日当周原油库存平均料增加250万桶.受访的11位分析师中有10位预估库存增加.
美国原油产量"明显较去年增加",纽约Citi Futures Perspective分析师Timothy Evans表示.
Excel Futures in Bend分析师Mark Waggoner表示,上周原油进口可能增加,推高了库存, 但炼厂产能利用率可能上升.
美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存增加200万桶.汽油库存减少390万桶,馏分油库存减少420万桶,炼厂产能利用率增加1个百分点.
路透调查预估,汽油库存料减少80万桶,有七位分析师预估库存下滑,三位预估库存增加.
Evans说,炼厂持续进行季节性维修,所以产能尚未全开,因应传统上较高的夏季需求.夏季驾车出游季节将从阵亡将士纪念日的周末展开.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存,平均预估将减少20万桶,有六位分析师预估库存下滑.
炼厂产能利用率料将较上周的84.7%增加0.4个百分点.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。