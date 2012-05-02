〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第六周增加

路透5月1日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料将连续第六周上升,部分原因是国内产量增加及进口上升.

分析师预估,4月27日当周原油库存平均料增加250万桶.受访的11位分析师中有10位预估库存增加.

美国原油产量"明显较去年增加",纽约Citi Futures Perspective分析师Timothy Evans表示.

Excel Futures in Bend分析师Mark Waggoner表示,上周原油进口可能增加,推高了库存, 但炼厂产能利用率可能上升.

美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存增加200万桶.汽油库存减少390万桶,馏分油库存减少420万桶,炼厂产能利用率增加1个百分点.

路透调查预估,汽油库存料减少80万桶,有七位分析师预估库存下滑,三位预估库存增加.

Evans说,炼厂持续进行季节性维修,所以产能尚未全开,因应传统上较高的夏季需求.夏季驾车出游季节将从阵亡将士纪念日的周末展开.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存,平均预估将减少20万桶,有六位分析师预估库存下滑.

炼厂产能利用率料将较上周的84.7%增加0.4个百分点.(完)