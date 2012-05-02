〔美国新股〕Facebook将在5月7日展开IPO路演--消息人士

路透旧金山5月1日电---熟悉内情人士周二表示,Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)路演将在下周一举行,意味着该公司股票应该从5月18日开始交易.

另一位消息人士称,Facebook创始人兼执行长扎克伯格将参与路演.

IPO路演通常会持续两周.如果路演特别顺利的话,有时股票会提早数天开始交易.

上周知情人士透露,Facebook最近发起的收购案可能让该公司上市时间延后一周左右,因监管当局需要审核.[ID:nSB1508840]

不过消息人士称,该审核过程已接近完成,Facebook得以在下周一展开IPO路演.消息人士不愿具名,因他们均未获授权对外谈论Facebook的IPO案.

预估Facebook将筹得至少50亿美元,可能会成为矽谷最大的IPO案.(完)