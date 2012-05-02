《台湾报摘》--工商时报5月2日

* 头版头条:

--电价政策急转弯,马英九总统宣布新电价调整方案,改采三阶段调整.

* 其他:

--稳定物价中央银行拟自房价着手.相关人士指出,针对近期部分豪宅价格频创新高,央行内部评估似有建商炒作之嫌,不排除6月底召开的第二季理监事会议,祭出新版的选择性信用管制,对总价过高的房贷进一步限制贷款成数和利率.

--劳委会主委王如玄上日透露,劳委会与经济部、金管会、财政部将共同研议在强化企业社会责任基础下,建立"激励制度",鼓励赚钱的企业为员工加薪,凡愿加薪照顾劳工的企业,政府将提供租税、贷款、补助等奖励措施,希望明年五一劳动节前能让劳工看到成果.

--在分批拜会后,财政部长刘忆如昨天向立法院财政委员会完成行政院版的证所税方案报告.行政院昨天下午已将所得税法修正案及所得基本税额条例修正案送交立法院审议.

--茂德5387.TWO案将进入快速重整.据透露银行团已在本周一开会,向新竹地方法院申请台湾少见的"快速重整",主要目的是希望排除现有股东的干预,让茂德能顺利售出12寸晶圆厂.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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