〔台湾房地产〕央行或祭出选择性信用管制,豪宅贷款成数拟降至五成--报载

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北5月2日电---本地工商时报周三引述相关人士称,为稳定物价,台湾央行不排除6月底召开的第二季理监事会议中,祭出新版的选择性信用管制,对总价过高的房贷进一步限制贷款成数和利率.
台湾央行总裁彭淮南近来数度发言表示关心房价炒作问题.该报报导指出,央行先前对房市采取的审慎针对措施主要是限制区域,只要坐落在管制区内的第二房屋,贷款成数和利率便会受管控.至于新版措施,据悉可能另加入"豪宅条款",只要符合台北市豪宅税规定的住宅,贷款成数可能一律降至五成.
该报称央行官员对此不愿表示意见,但强调理监事会议除货币政策,平稳物价向来也是重要议题,先前央行的审慎针对措施对平抑房价炒风已发挥一定效果,对于未来采取的措施,必须视理事会讨论结果决定.
该报并指出,为免投机客漫天喊价,央行已要求金融机构承作相关贷款时,须提交备查以便央行掌握实际房价.
此外,该报导也称央行也拟定重订旧有房市管控措施,如台北市和新北市管控区内第二套房贷原先可达六成,以及建商土建融资最高六成五的规定,均不排除同步下修到五成,只是这部分影响层面较大,央行内部仍在讨论.(完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。