〔台湾房地产〕央行或祭出选择性信用管制,豪宅贷款成数拟降至五成--报载

路透台北5月2日电---本地工商时报周三引述相关人士称,为稳定物价,台湾央行不排除6月底召开的第二季理监事会议中,祭出新版的选择性信用管制,对总价过高的房贷进一步限制贷款成数和利率.

台湾央行总裁彭淮南近来数度发言表示关心房价炒作问题.该报报导指出,央行先前对房市采取的审慎针对措施主要是限制区域,只要坐落在管制区内的第二房屋,贷款成数和利率便会受管控.至于新版措施,据悉可能另加入"豪宅条款",只要符合台北市豪宅税规定的住宅,贷款成数可能一律降至五成.

该报称央行官员对此不愿表示意见,但强调理监事会议除货币政策,平稳物价向来也是重要议题,先前央行的审慎针对措施对平抑房价炒风已发挥一定效果,对于未来采取的措施,必须视理事会讨论结果决定.

该报并指出,为免投机客漫天喊价,央行已要求金融机构承作相关贷款时,须提交备查以便央行掌握实际房价.

此外,该报导也称央行也拟定重订旧有房市管控措施,如台北市和新北市管控区内第二套房贷原先可达六成,以及建商土建融资最高六成五的规定,均不排除同步下修到五成,只是这部分影响层面较大,央行内部仍在讨论.(完)