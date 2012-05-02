《全球主要国家债券发行预告》--5月2日-5月9日

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透5月2日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/2 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年11月23日和2013年5月17日到期的国库券
5/2 加拿大 26亿加元 2022年6月1日到期的10年期公债
5/3 法国 65-75亿欧元 (2017年10月25日到期的OAT债券,票息为4.25%;
2021年10月25日到期的OAT债券,票息为3.25%;
2022年4月25日到期的OAT债券,票息为3.00%;
2025年10月25日到期的OAT债券,票息为6.00%)
5/3 西班牙 15-25亿欧元 (票息4.0%,2015年7月30日到期的Bonos公债;
票息3.8%,2017年1月31日到期的Obligaciones公债;
票息5.5%,2017年7月30日到期的Obligaciones公债)
5/3 英国 12亿英镑 票息0.75%、2034年到期的通膨保值公债
5/4 英国 标售国库券
5/7 1530 美国 13周和26周期国库券
5/8 0130 日本 10年期公债
5/8 1530 美国 四周期国库券
5/8 1700 美国 三年期公债
5/9 1700 美国 10年期公债
5/9 英国 票息4.50%,2042年到期的公债
5/9 加拿大 五年期公债
5/9 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券
5/9 0120 日本 六个月期贴现国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。