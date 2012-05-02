〔全球油料作物〕中国近期料将买进更多美国大豆--油世界

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透汉堡5月1日电---总部位于汉堡的油籽业分析刊物油世界周二表示,由于南美洲产量不足,中国近期料将买入更多美国大豆.
"中国买家未来数周将增加采购美国大豆,因为南美供应日趋吃紧,"油世界说.
芝加哥大豆期货上周涨至2008年以来最高水平,主要因预期阿根廷和巴西大豆收成不佳,需求料将转向美国.周一据报有大批美国大豆销往中国.
"我们认为南美洲供应不足,将导致美国出口至中国的大豆在2012年6/8月时,出现与季节性相反的增加."油世界说.
"初步预估,2012年6/8月美国出口至中国的大豆至少为230万吨,上年同期仅为60万吨."
这种良好的出口前景,使油世界调降其2012年8月底美国大豆库存预估至580万吨,3月预估时为630万吨,去年8月的库存为585万吨.
油世界说,未来数月中国大豆需求料将持续增加.
"美国至中国的出口将升温,而且最有可能在9月/2月达到新纪录,"油世界说.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。