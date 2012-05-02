《台湾报摘》--经济日报5月2日

* 头版头条:

--电价调涨方案大逆转,马英九总统宣布新电价调整方案,改采三阶段调整.

* 其他:

--报税季节到,企业大股东因应缴税需求,申报转让持股,使得股市卖压扩增.

--金管会与中央银行已达成共识,最近将宣布开放台湾上市柜公司直接赴香港发行人民币债券(俗称点心债),但企业筹措到的资金不能汇回台湾.新规将增加企业筹资管道,有助降低成本.

--分析机构传出,联电(2303.TW)旗下感测晶片厂原相科技(3227.TWO)计划以10亿至15亿美元收购美商安华高(A vago)旗下光学滑鼠产品线,原相可藉此推升光学滑鼠晶片产品从二哥登上一哥宝座,也有助取得更多光学触控按键相关技术.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.