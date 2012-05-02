《台湾报摘》--经济日报5月2日

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
* 头版头条:
--电价调涨方案大逆转,马英九总统宣布新电价调整方案,改采三阶段调整.
* 其他:
--报税季节到,企业大股东因应缴税需求,申报转让持股,使得股市卖压扩增.
--金管会与中央银行已达成共识,最近将宣布开放台湾上市柜公司直接赴香港发行人民币债券(俗称点心债),但企业筹措到的资金不能汇回台湾.新规将增加企业筹资管道,有助降低成本.
--分析机构传出,联电(2303.TW)旗下感测晶片厂原相科技(3227.TWO)计划以10亿至15亿美元收购美商安华高(A vago)旗下光学滑鼠产品线,原相可藉此推升光学滑鼠晶片产品从二哥登上一哥宝座,也有助取得更多光学触控按键相关技术.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。