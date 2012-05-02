《外汇动态》美元兑日圆可能持坚在80.00日圆上方--交易员

0029GMT--一位大型日系银行交易员表示,美元兑日圆今日可能持坚,交投在80.00-80.60日圆区间.周二公布的数据显示,美国4月制造业活动成长录得10个月来最高水准.[ID:nSB1521550]

上周令人失望的美国GDP数据曾经引发市场再次臆测美联储将采取宽松举措,但周二的美国供应管理协会(ISM)制造业数据浇熄这股期望.

这位交易员表示,"今天,风险似乎偏向美元上行而非下行,但很难相信美元会大幅上涨,"他特别指出,10年期美国公债收益率US10YT=RR周二仅温和上升.他说,目前投资人的兴趣似乎偏向逢低买进美元兑日圆,而非逢高卖出.

美元兑日圆上涨0.2%,报80.23日圆,守在周二电子交易平台10周低位79.64的上方.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]