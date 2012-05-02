《外汇动态》美元兑日圆可能持坚在80.00日圆上方--交易员

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
0029GMT--一位大型日系银行交易员表示,美元兑日圆今日可能持坚,交投在80.00-80.60日圆区间.周二公布的数据显示,美国4月制造业活动成长录得10个月来最高水准.[ID:nSB1521550]
上周令人失望的美国GDP数据曾经引发市场再次臆测美联储将采取宽松举措,但周二的美国供应管理协会(ISM)制造业数据浇熄这股期望.
这位交易员表示,"今天,风险似乎偏向美元上行而非下行,但很难相信美元会大幅上涨,"他特别指出,10年期美国公债收益率US10YT=RR周二仅温和上升.他说,目前投资人的兴趣似乎偏向逢低买进美元兑日圆,而非逢高卖出.
美元兑日圆上涨0.2%,报80.23日圆,守在周二电子交易平台10周低位79.64的上方.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。