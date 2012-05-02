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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 12:34 BJT

〔台湾股市〕电价政策逆转激励台股大涨逾2%,电子等耗能产业受惠

路透台北5月2日电---台湾股市周三盘中大涨逾2%,受政府电价政策急转弯激励;电子类股等耗能产业受惠最深.

台湾股市走扬也同时受惠于美国好转的经济数据.

在外界强大压力下,台湾电价调涨方案急转弯,由一次涨足改为三阶段调整.新方案实施日期延后加上调涨幅度缩小,对台湾全年消费者物价指数(CPI)及经济成长率的压力将减轻.[ID:nST0454480]

美国股市周二收高,道指.DJI收在逾四年的最高水平,因美国4月制造业扩张速度较预期快,缓和了对经济复苏放缓的忧虑.

本地时间12:19时,光电类指数.TOPI涨逾5%;电脑及周设类指数.TCPI大涨4.52%;加权股价指数.TWII则升2.24%.(完)

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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