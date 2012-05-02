〔台湾股市〕电价政策逆转激励台股大涨逾2%,电子等耗能产业受惠

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透台北5月2日电---台湾股市周三盘中大涨逾2%,受政府电价政策急转弯激励;电子类股等耗能产业受惠最深.
台湾股市走扬也同时受惠于美国好转的经济数据.
在外界强大压力下,台湾电价调涨方案急转弯,由一次涨足改为三阶段调整.新方案实施日期延后加上调涨幅度缩小,对台湾全年消费者物价指数(CPI)及经济成长率的压力将减轻.[ID:nST0454480]
美国股市周二收高,道指.DJI收在逾四年的最高水平,因美国4月制造业扩张速度较预期快,缓和了对经济复苏放缓的忧虑.
本地时间12:19时,光电类指数.TOPI涨逾5%;电脑及周设类指数.TCPI大涨4.52%;加权股价指数.TWII则升2.24%.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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