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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 17:13 BJT

〔表格〕欧元区3月失业率为10.9%,略高于2月的10.8%--欧盟统计局

路透布鲁塞尔5月2日电---欧盟统计局周三公布,欧元区3月失业率为10.9%,2月为10.8%.

失业率(%) 3月 2月 1月 2011年12月

欧元区 10.9 10.8 10.8 10.6

欧盟27国 10.2 10.2 10.1 10.0

(完)

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--编译 李爽;审校 沈以文

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