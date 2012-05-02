〔表格〕英国3月消费者信贷较前月增加4亿英镑,为2011年9月以来最高

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透5月2日电---英国央行周三公布:
* 英国3月消费者信贷较前月增加4亿英镑,为2011年9月以来最高,2月为增加3亿英镑(预估为增加3亿英镑)
* 英国3月抵押贷款批准件数为49,860件(预估为48,000件)
* 英国3月抵押贷款额增加10亿英镑(预估为增加10亿英镑)
* 英国3月M4货供额较前月减少0.8%,较上年同期减少5.0%,为1964年开始统计以来最大按年降幅
以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):
3月 2月 预估
抵押贷款批准件数 49,860 49,029 (48,968) 48,000
(单位10亿英镑) 3月 2月 预估
总净贷款 1.4 1.3 (1.6) --
房屋抵押贷款 1.0 1.1 (1.2) 1.0
消费者信贷 0.4* 0.3 (0.4) 0.3
货币供应量数据表格(%,括号内为初值):
3月 2月
M4 较上月 -0.8 -1.9
M4 较上年同期 -5.0** -4.1
* 消费者信贷较前月增幅为2001年9月以来最大
** M4货币供给创1964年该数据编纂以来的最大按年降幅. (完)
--编译 高琦;审校 龚芳
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。