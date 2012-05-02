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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 16:45 BJT

〔表格〕英国3月消费者信贷较前月增加4亿英镑,为2011年9月以来最高

路透5月2日电---英国央行周三公布:

* 英国3月消费者信贷较前月增加4亿英镑,为2011年9月以来最高,2月为增加3亿英镑(预估为增加3亿英镑)

* 英国3月抵押贷款批准件数为49,860件(预估为48,000件)

* 英国3月抵押贷款额增加10亿英镑(预估为增加10亿英镑)

* 英国3月M4货供额较前月减少0.8%,较上年同期减少5.0%,为1964年开始统计以来最大按年降幅

以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):

3月 2月 预估

抵押贷款批准件数 49,860 49,029 (48,968) 48,000

(单位10亿英镑) 3月 2月 预估

总净贷款 1.4 1.3 (1.6) --

房屋抵押贷款 1.0 1.1 (1.2) 1.0

消费者信贷 0.4* 0.3 (0.4) 0.3

货币供应量数据表格(%,括号内为初值):

3月 2月

M4 较上月 -0.8 -1.9

M4 较上年同期 -5.0** -4.1

* 消费者信贷较前月增幅为2001年9月以来最大

** M4货币供给创1964年该数据编纂以来的最大按年降幅. (完)

--编译 高琦;审校 龚芳

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