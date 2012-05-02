〔欧元区数据〕4月Markit制造业PMI终值降至45.9,为2009年6月以来最低

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透伦敦5月2日电---周三公布的调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,原本始于二线国家的低迷之势似乎也在德法等欧元区核心国家生根.
在新订单连续第11个月下跌后,欧元区4月制造业裁员速度亦为逾两年来最快,这表明帮助欧元区走出上次衰退的主要力量--制造业前景堪忧.
Markit的4月欧元区制造业采购经理人指数(PMI)由3月的47.7降至45.9,稍低于初值,并创下自2009年6月以来最低.
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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