〔欧元区数据〕4月Markit制造业PMI终值降至45.9,为2009年6月以来最低

路透伦敦5月2日电---周三公布的调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,原本始于二线国家的低迷之势似乎也在德法等欧元区核心国家生根.

在新订单连续第11个月下跌后,欧元区4月制造业裁员速度亦为逾两年来最快,这表明帮助欧元区走出上次衰退的主要力量--制造业前景堪忧.

Markit的4月欧元区制造业采购经理人指数(PMI)由3月的47.7降至45.9,稍低于初值,并创下自2009年6月以来最低.