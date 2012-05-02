〔台湾货币市场〕5月提存期资金预期变化一览表

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透台北5月2日电---台湾货币市场5月提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4兆536.80亿台币:
05/04 226.50亿
05/05 2,240.50亿
05/06 1,487.00亿
05/07 1,409.00亿
05/08 231.00亿
05/09 2,228.00亿
05/10 704.00亿
05/11 2,423.00亿
05/12 586.00亿
05/13 2,430.50亿
05/14 502.00亿
05/15 212.00亿
05/16 4,384.00亿
05/17 2,691.50亿
05/18 2,687.00亿
05/19 554.50亿
05/20 2,436.50亿
05/21 201.00亿
05/22 85.00亿
05/23 2,872.00亿
05/24 2,187.50亿
05/25 1,198.50亿
05/26 2,082.00亿
05/27 835.00亿
05/28 26.50亿
05/29 3.00亿
05/30 3,290.50亿
05/31 120.00亿
06/01 202.80亿
--公债付息39.4375亿台币:
05/08 90甲4期11息 13.87500亿
05/13 94甲5期7息 6.75000亿
05/26 100乙1期1息 5.25000亿
05/27 93甲6期8息 13.56250亿
--国库券到期270.50亿台币:
05/10 财100-6 270.50亿*
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--5/04: 101/4R期30年期公债发行,金额350亿台币.
--5/07: 央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币,5月4日标售.
--5/24: 101/乙2期10年期公债发行,金额为300亿台币,5月21日标售.
--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库.
注:* 财100-6期364天国库券原发行300亿台币,已于2011年10月3日提前220天买回面额29.5亿台币. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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