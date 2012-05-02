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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 11:31 BJT

〔台湾货币市场〕5月提存期资金预期变化一览表

路透台北5月2日电---台湾货币市场5月提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期4兆536.80亿台币:

       05/04 226.50亿

       05/05 2,240.50亿

       05/06 1,487.00亿

       05/07 1,409.00亿

       05/08 231.00亿

       05/09 2,228.00亿

       05/10 704.00亿

       05/11 2,423.00亿

       05/12 586.00亿

       05/13 2,430.50亿

       05/14 502.00亿

       05/15 212.00亿

       05/16 4,384.00亿

       05/17 2,691.50亿

       05/18 2,687.00亿

       05/19 554.50亿

       05/20 2,436.50亿

       05/21 201.00亿

       05/22 85.00亿

       05/23 2,872.00亿

       05/24 2,187.50亿

       05/25 1,198.50亿

       05/26 2,082.00亿

       05/27 835.00亿

       05/28 26.50亿

       05/29 3.00亿

       05/30 3,290.50亿

       05/31 120.00亿

       06/01 202.80亿

--公债付息39.4375亿台币:

       05/08 90甲4期11息 13.87500亿

       05/13 94甲5期7息 6.75000亿

       05/26 100乙1期1息 5.25000亿

       05/27 93甲6期8息 13.56250亿

--国库券到期270.50亿台币:

05/10 财100-6 270.50亿*

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--5/04: 101/4R期30年期公债发行,金额350亿台币.

--5/07: 央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币,5月4日标售.

--5/24: 101/乙2期10年期公债发行,金额为300亿台币,5月21日标售.

--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库.

注:* 财100-6期364天国库券原发行300亿台币,已于2011年10月3日提前220天买回面额29.5亿台币. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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