更正:〔意大利数据〕4月制造业PMI降至43.8,新订单萎缩速度为三年最快

(更正:红条与标题表述应更正为,"新订单萎缩速度为三年最快",非"新订单指数降幅为三年来最大")

* 意大利4月Markit制造业PMI降至43.8(预估为47.0),3月为47.9

* 意大利4月Markit制造业PMI新订单指数降至39.2,低于3月的45.7,萎缩速度为三年来最快

路透罗马5月2日电---周三公布调查显示,意大利制造业4月萎缩幅度超过预期,新订单也以三年来最快速度下降,凸显意大利经济面临的压力上升.

Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)由3月的47.9降至43.8,说明意大利制造业企业环境恶化情况为10月以来最重.该指数已连续第九个月低于50的荣枯分水岭.

该数据显示,意大利制造业新订单连续第11个月萎缩,4月新订单指数由3月的45.7降至39.2,为2009年3月以来最低,因国内外需求均出现萎缩.

制造业产出跌速亦为12月以来最快,不过库存仍然连续第二个月增长.

由于新订单萎缩,制造商也开始裁员,该指数显示就业降速为2010年1月以来最快.制造业就业人数已经连续第九个月减少.(完)