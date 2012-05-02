〔德国数据〕4月制造业萎缩速度为近三年最快,因为出口订单剧减

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透柏林5月2日电---德国制造业4月萎缩的速度创下近三年来最快,因为出口订单剧减.这也引发市场质疑欧洲最大的经济体是否有能力持续推动欧元区的成长.
周三公布的数据显示,4月Markit制造业PMI为46.2,低于3月的48.4,远低于50的荣枯分水岭.4月终值也略低于46.3的初值,亦逊于路透调查的持平初值.
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
====================================================================
--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。