〔德国数据〕4月制造业萎缩速度为近三年最快,因为出口订单剧减

路透柏林5月2日电---德国制造业4月萎缩的速度创下近三年来最快,因为出口订单剧减.这也引发市场质疑欧洲最大的经济体是否有能力持续推动欧元区的成长.

周三公布的数据显示,4月Markit制造业PMI为46.2,低于3月的48.4,远低于50的荣枯分水岭.4月终值也略低于46.3的初值,亦逊于路透调查的持平初值.