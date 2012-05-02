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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 15:41 BJT

〔瑞士数据〕4月PMI降至46.9,不及路透调查预估的50.5

路透苏黎世5月2日电---周三公布的数据显示,瑞士4月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的51.1降至46.9.路透调查预估为50.5.

以下为详细数据

(经季节性调整)

2012年4月 2012年3月 2011年4月

PMI 46.9 51.1 58.5 (完)

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--编译 丁琦;审校 李爽

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