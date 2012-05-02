〔瑞士数据〕4月PMI降至46.9,不及路透调查预估的50.5

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透苏黎世5月2日电---周三公布的数据显示,瑞士4月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的51.1降至46.9.路透调查预估为50.5.
以下为详细数据
(经季节性调整)
2012年4月 2012年3月 2011年4月
PMI 46.9 51.1 58.5 (完)
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--编译 丁琦;审校 李爽
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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