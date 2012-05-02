《台湾利率预测》5月短票利率微扬至0.85-0.88%,缴税季月底资金恐偏紧

* 5月短票利率料在0.85-0.88%,较上月微扬

* 缴税季月底资金偏紧

* 持续关注央行调升隔拆代收利率速度

记者 林妙容

路透台北5月2日电---缴税季节降临,尽管央行上月增发15天期存单以调节下半旬资金到期量,但缴税因素料仍为月底带来紧张气氛,令5月短票利率高档较上月微扬,区间估在0.85-0.88%.

货币市场交易人士表示,央行上月终于正视存单落点不均的老问题,增发15天存单,在4月下半旬资金量均化后,效果将延续至本月,不致让缴税季节月底紧俏的资金情势雪上加霜.不过央行拉抬短期拆款利率的脚步并未停歇,加上过往缴税季节银行走钱压力巨大,均让本月短票高点上看0.88%几成共识.

"这个月最大的变数就是缴税."一位大型银行调度人士表示.

路透访查五家金融机构所作预估中值显示,5月提存期金融同业间30天内短票主要成交利率在0.85-0.88%;上月主要成交区间落在0.85-0.87%.

在央行调节存单落点后,本月上下半旬的存单到期量相去不远,均在2兆台币上下,不过每周二的到期量依旧偏低,但料央行将以周一、周二、周三发行的例行存单来调节,整体资金情势不均的状况不致于恶化.不过各银行因缴税需求的走钱情况较难预估,银行间资金不均的状况将影响票券商与各银行成交的状况.

此外,市场人士也认为,央行自本周起将委由大型银行代收隔夜游资的利率由单日0.3基点降至0.2基点,尽管幅度微小,已引发市场对央行是否和缓拉抬短率力道的揣测,将持续关注.

不过因市场对央行6月不升息几乎已有共识,令本月交易商对短票利率高点虽有微幅扬升的预期,但料主要成交利率仍将和上月相当.

目前30天期短票成交利率约在0.86-0.87%,今日央行委托大型行库拆入隔夜游资利率调升0.2基点至0.499%.隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=上日收报0.508%,持于三年四个月高档.

5月提存期共有逾4.05兆(万亿)台币的央行存单到期,较上月约4.55兆减少.宽松因素另有270.5亿台币国库券到期及39.4375亿的公债付息;至于紧缩因素,财政部将发行两期公债,分别是10年及30年期公债,总计金额650亿台币,另央行也将于周五(4日)例行标售1,000亿台币的一年期存单.[ID:nST0454698]

以下为各金融机构对5月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商 0.84 0.87

小型银行 0.84 0.87

国际票券 0.85 0.88

大型银行 0.85 0.88

公股银行 0.85 0.88

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预估中值 0.85 0.88 (完)

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