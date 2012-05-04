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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 15:25 BJT

〔表格〕瑞士3月零售销售较上年同期增长4.2%,2月修正后为增长0.8%

路透苏黎世5月4日电---瑞士联邦统计局周五公布,瑞士3月零售销售较上年同期增长4.2%,2月修正后为增长0.8%.

经季节性因素调整后的3月零售销售较前月增长2.2%.

2012年3月 2012年2月

总计 4.2 0.8

扣除燃料的销售 3.5 0.6

食品、饮料和烟草 3.0 0.3

非食品销售 3.6 -0.2 (完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

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