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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 11:59 BJT

〔台湾债市〕月初资金回流令RP利率持稳,但交易商保守警戒

路透台北5月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,月初资金陆续回流,到期续作颇为顺畅;不过30年期公债周五发行在即,预料投信和寿险明后两日有赎回压力,交易商不敢松懈以待.

资金调度人士指出,今日市场资金供应已逐渐回稳,要找新钱也不成问题,惟回流速度有限,一来银行旬底资金调度稍嫌保守,二来寿险为提前因应公债交割,资金落点也倾向落短;另见投信端有找券需求,但以非公债类为优先考量.

"可以多要钱,但还不至于到投信主动来要(公债)券,"一位证券商交易人士表示.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

周五将发行30年券101/4R,金额350亿台币.至于各行业得标比重方面,银行得标比重38.72%、证券业29.71%、寿险业31.57%.[ID:nST0453678](完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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