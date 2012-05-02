〔台湾债市〕月初资金回流令RP利率持稳,但交易商保守警戒

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透台北5月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,月初资金陆续回流,到期续作颇为顺畅;不过30年期公债周五发行在即,预料投信和寿险明后两日有赎回压力,交易商不敢松懈以待.
资金调度人士指出,今日市场资金供应已逐渐回稳,要找新钱也不成问题,惟回流速度有限,一来银行旬底资金调度稍嫌保守,二来寿险为提前因应公债交割,资金落点也倾向落短;另见投信端有找券需求,但以非公债类为优先考量.
"可以多要钱,但还不至于到投信主动来要(公债)券,"一位证券商交易人士表示.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
周五将发行30年券101/4R,金额350亿台币.至于各行业得标比重方面,银行得标比重38.72%、证券业29.71%、寿险业31.57%.[ID:nST0453678](完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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