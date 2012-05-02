〔台湾债市〕月初资金回流令RP利率持稳,但交易商保守警戒

路透台北5月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,月初资金陆续回流,到期续作颇为顺畅;不过30年期公债周五发行在即,预料投信和寿险明后两日有赎回压力,交易商不敢松懈以待.

资金调度人士指出,今日市场资金供应已逐渐回稳,要找新钱也不成问题,惟回流速度有限,一来银行旬底资金调度稍嫌保守,二来寿险为提前因应公债交割,资金落点也倾向落短;另见投信端有找券需求,但以非公债类为优先考量.